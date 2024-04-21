“全港戲院日”　大批巿民等入場

中評社香港4月21日電／今天是“全港戲院日”，香港戲院的戲票劃一30元。在旺角一間戲院，全日共有31個場次，戲院網頁顯示，部分場次有少量戲票發售。



據香港電台報導，天文台在早上10時發出黃色暴雨警告，但無阻市民看電影。現場所見，有大批市民等待入場，有帶同小朋友到戲院看電影的家長表示，價錢比平時便宜一半，十分吸引，特意選擇今天來看電影。



有小朋友表示，平時很少看電影，今日感到興奮和期待。 亦有早上8時許到戲院購票的市民表示，選擇觀看本地創作電影，因為自己是創作人，本地電影亦備受好評。