嚴格監管高頻量化交易

中評社北京4月21日電／據經濟日報報導，國務院近日印發《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，明確提出要出台程序化交易監管規定，加強對高頻量化交易監管。



程序化交易是指投資者通過計算機程序，自動生成或者下達交易指令的行為，市場一般稱之為量化交易。雖然量化交易有助於提高交易效率、提升市場活躍度，但相對中小投資者而言，採用量化交易的機構投資者放大了技術、信息和速度優勢，在一些時點存在策略趨同、交易共振等問題，加大市場波動。部分機構過度頻繁交易，快速報單撤單，交易短期化特徵明顯，有操控市場的嫌疑。



目前，境外成熟市場普遍對程序化交易特別是高頻交易實施嚴格監管，建立了諸如強制登記、差異化收費、異常交易行為監控等針對性監管安排，部分國家還將利用程序化交易實施“幌騙”的行為認定為市場操縱，進行處罰。



我國資本市場有2.25億投資者，中小散戶占比超過99%。考慮到程序化交易能夠放大信息、技術等方面的差距，有必要在其報告管理、交易監管、系統安全、差異化收費等方面明確一系列要求，以維護公開、公平、公正的市場秩序，促進程序化交易發揮積極作用、規範健康發展。



對高頻交易實施差異化監管，既不是要將其拒之門外，也不是聽之任之，而是按照趨利避害、規範發展的原則，有針對性地採取監管安排。如針對大量報單撤單行為，可以採取差異化收費方法，提高其交易成本，達到限制高頻交易目的。目前，證監會已出台文件授權證券交易所提高高頻交易收費標準，並考慮收取撤單費等其他費用，證券交易所要加快落實相關細則，促進市場穩定健康發展。