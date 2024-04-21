金觀平：我國不存在長期通縮基礎

中評社北京4月21日電／據經濟日報報導，今年2月份以來，全國居民消費價格指數（CPI）同比漲幅連續兩個月為正，但3月份漲幅比2月份回落0.6個百分點，僅微增0.1%，一季度CPI同比持平。物價漲幅自去年以來低位運行，引發一些人對中國經濟是否會陷入通縮的擔憂。



當前物價低位運行是結構性、階段性的，是多重因素叠加影響的結果。今年以來，受“春節錯月”等因素影響，CPI月度同比有所波動。1月份，受去年同期對比基數較高影響，CPI同比下降0.8%；2月份，春節因素影響CPI同比上漲0.7%；3月份，節後消費需求季節性回落，加之市場供應總體充足，CPI同比漲幅回落至0.1%。從3月數據看，雖然CPI同比漲幅有所回落，但在構成CPI的八大類商品和服務價格中，除食品和交通通信價格下降外，其他六大類價格均同比上漲。一季度CPI同比漲幅比去年四季度提升了0.3個百分點，這與經濟回升向好運行態勢是一致的。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.7%，保持溫和上漲。這表明，居民消費需求恢復態勢沒有變。



價格指標屬於經濟運行的滯後指標。當前我國經濟延續回升向好態勢，下一階段，隨著基數效應逐步減弱，商品和服務需求穩步恢復，市場信心不斷增強，加上部分農產品價格到了調整拐點，假日消費繼續帶動旅遊出行類消費價格回暖，預計CPI有望從低位溫和回升。



物價水平低位運行反映出有效需求不足、總供求恢復不同步的問題。當前經濟持續回升向好的基礎還不穩固，主要體現在居民擴大消費能力不足、意願不強，房地產投資持續承壓，民間投資信心仍需提振，部分行業、中小企業和個體工商戶生產經營仍較困難，等等。對此，要堅持把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，更好統籌消費和投資，進一步發揮消費基礎作用和投資關鍵作用，落實好近期出台的大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案，加快推動超長期特別國債等舉措落地，持續加力建設現代化產業體系。通過綜合運用擴大需求、優化供給、深化改革、調節儲備等措施，促進物價運行在合理水平。



在貨幣政策方面，今年以來，我國貨幣政策加大逆周期調節力度，政策效果持續顯現，未來仍有充足的政策空間和豐富的工具儲備。中國人民銀行貨幣政策委員會近期提出，要加大已出台貨幣政策實施力度，保持流動性合理充裕，引導信貸合理增長、均衡投放，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，促進物價溫和回升，運行在合理水平。

