“產能過剩論”為保護主義提供借口

中評社北京4月21日電／據新華社報導，總部位於美國華盛頓的智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員尼古拉斯·拉迪日前接受新華社記者專訪時表示，“產能過剩論”為保護主義提供了借口，這一論調對全球貿易而言是潛在的危險。



拉迪說，按照這一論調，任何國家都不應生產超出其國內消費能力的產品。每個國家只能生產供本國消費的商品，全球貿易將不復存在。“這對每個經濟體而言都將是完全而徹底的災難。”



這位長期研究中國經濟的美國經濟學家舉例說，比亞迪是一家全球化的企業，在生產電動汽車方面具有比較優勢。“一家具有競爭力的電動汽車製造商，難道只能為其國內市場服務，而不能出口產品？”



拉迪此前告訴記者，他對所謂“中國產能過剩論”背後隱藏的逆全球化和貿易保護主義感到擔憂。他說，作為一名經濟學家，他並不清楚如何來衡量所謂的“產能過剩”。如果從美國的角度來看，美國波音公司是否應該減產？美國種植大豆的農場是否應該限產？



針對某些西方媒體渲染所謂“中國消費恢復乏力”，拉迪說，今年第一季度消費對中國經濟增長貢獻率為73.7%，體現出消費在經濟增長中的重要作用。



“我認為（中國的）消費增長很可能會領先於國內生產總值增長，並對經濟增長作出相當大的貢獻，”拉迪說，“我認為今年中國經濟能夠實現5%左右的增長目標。”