婚戀節目帶火景區，開封王婆能復制嗎？

中評社北京4月21日電／據工人日報報導，用接地氣的表達、極強的感染力和真誠的態度，為年輕人營造一個輕鬆、愉快、寬容的交友環境——



婚戀節目帶火景區，開封“王婆”能復制嗎？



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“王婆說媒”的走紅帶火了當地旅遊。專業人士認為，這檔節目是將古代相親文化場景進行現代演繹，沉浸式互動體驗直擊年輕人內心。



4月1日下午2點，距離“王婆說媒”演出開始還有90分鐘，但河南開封萬歲山大宋武俠城裡的“王婆茶樓”前已經擠滿了遊客。下午3點20分，在大家的熱烈掌聲中，“王婆”走上舞台中央。為了活躍氣氛，她先演唱了兩句改編的歌曲，全場響起一片歡笑聲。



“王婆”本名趙梅，今年61歲，已經在萬歲山大宋武俠城做了6年的演員。因為幽默、真誠、熱心腸，她被網友親切地稱為“幹娘”。很多人不遠千里，來到開封，只為站到“王婆”主持的相親舞台，找到心儀的伴侶。



“王婆說媒”的走紅帶火了當地旅遊。記者從開封市文旅部門瞭解到，清明節假期，開封累計接待國內遊客量和國內旅遊收入，較2023年同期分別增長28.96%和51.8%。其中，萬歲山景區接待遊客20.03萬人次，同比增長456.39%。4月18日，萬歲山景區發布公告：“王婆”扮演者趙梅，在休病假一個月後，5月2日起，在“五一”假期回萬歲山主持“王婆說媒”節目。“王婆說媒”為何會火，對景區的帶動效果能持續嗎？



說媒互動讓景區有了記憶點

