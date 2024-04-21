密集到訪中國背後是世界對確定性的期待

中評社北京4月21日電／據北京日報報導，倡導合作、計利天下、呼喚和平的中國行動，與世界邁向中國的密集步伐交相呼應，猶如一次“雙向奔赴”。中國與廣大合作夥伴，既是實現共同發展的同行者，也是全球治理體系改革的同路人。“地球村”成員同舟共濟，人類這艘大船才能衝過歷史的急流險灘，駛向更加開闊的海域。



從多國元首、政府首腦到外交高官，從工商界到戰略界、學術界，這個春天五洲四海的賓朋密集來華訪問，中國外交迎來了一波“小高潮”。



各方遠道而來，到中國各地走一走看一看，就是希望真切感受中國經濟的蓬勃脈動；圍繞全球經貿關係、地區衝突矛盾等暢所欲言，也是希望當面聽聽中國“怎麼看”“怎麼說”“怎麼做”。友好不分先後，合作不論大小，中國成為令人矚目的世界“會客廳”，生動詮釋了何為“東方吸引力”。



外交是國家意志的集中體現，是一個國家治國理政的重要發力點。和誰做朋友、去哪裡做生意、與誰多交流，種種選擇事關自身未來發展。對各國來說，中國熱情好客、周而不比，言出必行、約定必守，能敞開談、真誠談，值得尊重與交往。當互利共贏的蛋糕越做越大，越走越近也便水到渠成。以日前開幕的廣交會為例，今年參展規模又創新高，開館僅一小時就湧入2萬多境外採購商，“一年更比一年熱”，堪稱中國與世界相互成就的縮影。再拉長焦距、擴大視野，如今共建“一帶一路”合作項目紛紛落地，全球各地行業精英越來越多登上往返中國的航班，“與中國合作”已然成為潮流。



今天的世界並不太平，變革和動蕩兩種趨勢持續演進，團結與分裂兩種取向相互交織。人類會不會走向分裂、世界會不會發生新的冷戰？迷茫擔憂的情緒中，中國的擔當作為更成為珍貴的“確定性”“穩定性”。譬如面對來華美方代表，我們明確中美應該成為對方發展的助力，而不應該成為阻力；面對東盟國家政要，我們重申“互信互助”“合作共贏”。春日裡，中德兩國領導人在釣魚台國賓館散步交談的畫面，更為全球媒體爭相報導，“在貿易保護主義逆風更強時，給了世界難得的穩定信心”。恰如美國《歐亞評論》曾刊文指出的，“人們正在見證21世紀地緣政治格局的重大轉變，中國已成為維護全球平衡與穩定的重要因素”。

