【智庫圓桌】實現高端醫療裝備自主可控

中評社北京4月21日電／據經濟日報報導，習近平總書記指出，“加快關鍵核心技術攻關，突破技術裝備瓶頸，實現高端醫療裝備自主可控”。《“十四五”醫療裝備產業發展規劃》提出，推動醫療裝備產業高質量發展。今年3月，國務院印發的《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》強調，鼓勵具備條件的醫療機構加快醫學影像、放射治療、遠程診療、手術機器人等醫療裝備更新改造。本期特邀專家圍繞相關問題進行研討。



我國成全球重要醫療裝備生產基地



我國醫療裝備產業的發展歷程和現狀如何，新階段的發展目標和規劃是什麼？



侯岩（中國醫學裝備協會理事長、醫學裝備知識產權聯盟理事長）：醫療裝備是指為保障人民群眾生命安全和身體健康而開發應用的相關硬件、軟件和集成系統的總和，主要包括診斷檢驗裝備、治療裝備、監護與生命支持裝備、中醫診療裝備、婦幼健康裝備、保健康復裝備、有源植介入器械等。醫療裝備的發展事關健康中國戰略和製造強國戰略的實施，事關突發公共衛生事件的裝備保障，事關人民生活品質和福祉水平的提升。



黨的十八大以來，我國醫療裝備總體規模以遠超全球醫學裝備和我國製造業的平均增長速度持續發展，高端醫療裝備發展尤為突出，取得令人矚目的成果：初步呈現全面創新突破的勢頭，在國內市場占比逐年提升；醫療機構中的國產自主品牌產品占比擴大，醫療機構投入示範應用醫工結合初顯成效；更加注重創新鏈、產業鏈、供應鏈協同“卡脖子”攻關；高端醫療設備產業集群開始形成，國際競爭力明顯提升；跨國企業也深耕中國市場，進一步加大本土化研發生產布局力度。



《中國醫學裝備發展狀況與趨勢》報告顯示，2012年至2023年我國醫學裝備市場規模保持快速增長態勢，由2012年的2966億元增至2023年的12700億元，年復合增長率14%。2021年我國醫學裝備市場規模首次突破萬億元。放眼全球，我國已成為重要的醫療裝備生產基地，醫學裝備發展遠高於全球平均增長速度，在全球市場的占比上升趨勢明顯。具體來看，呈現以下幾方面特點。

