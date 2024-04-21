外資機構密集上調中國經濟預期

中評社北京4月21日電／據證券日報報導，2024年一季度，我國GDP同比增長5.3%，比2023年四季度環比增長1.6%，經濟增速超出市場預期。近日外資紛紛發聲稱，這一積極勢頭還將持續，並上調對中國2024年全年GDP增長預期。



中國經濟基礎更加穩健



國家統計局數據顯示，一季度，第一產業增加值11538億元，同比增長3.3%，對經濟增長的貢獻率為2.7%；第二產業增加值109846億元，同比增長6.0%，對經濟增長的貢獻率為41.6%；第三產業增加值174915億元，同比增長5.0%，對經濟增長的貢獻率為55.7%。



德意志銀行中國區首席經濟學家熊奕近日發布研究報告認為，得益於一季度工業增加值實現同比6%的強勁增長，同時服務業適度擴張同比增長5%，為一季度經濟開局形勢提供了良好的支撐。



瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤對《證券日報》記者表示，一季度GDP同比增長超預期主要由於出口復甦和服務業增加值增長強於預期。同時，工業生產、製造業投資和基建投資增長較為穩健。



景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭直言，中國一季度GDP數據輕鬆超出預期，為實現今年5%左右的經濟增長目標奠定了良好的開端。



從三大需求指標來看，一季度，固定資產投資同比增長4.5%；社會消費品零售總額同比增長4.7%；貨物進出口同比增長5%。



汪濤表示，從2019年至今的年平均復合增長率來看，社會消費品零售總額增長大致持穩，固定資產投資增長有所改善，而出口仍繼續復甦。

