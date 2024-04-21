貨物貿易連年增長　彰顯中國經濟韌性

（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／日前，世界貿易組織（WTO）發布2023年全球貨物貿易數據。數據顯示，2023年中國進出口總值5.94萬億美元，連續7年保持全球貨物貿易第一大國地位。其中，出口和進口國際市場份額分別為14.2%和10.6%，連續15年保持全球第一和第二。在世界經濟艱難復甦的大背景下，中國經濟表現出較強的發展韌性。



今年一季度，我國進出口規模歷史同期首次突破10萬億元，進出口增速創6個季度以來新高，持續釋放積極信號，為不確定的世界經濟提供了寶貴的確定性。3月份反映出口、進口訂單增加的企業比重均較上月明顯提升，預計二季度我國進出口將持續向好，上半年基本保持在增長通道。



產業鏈韌性和產業體系配套完備的優勢，是決定我國貿易強國地位的產業基礎。2023年，我國進出口中間品25.53萬億元，占整體進出口總值的61.1%，體現了我國以實際行動深化產業鏈、供應鏈國際合作的大國擔當。一方面，我國為全球產業鏈和供應鏈順暢運行提供廣泛的中間品。2023年，我國出口中間品11.24萬億元，占我國出口總值的47.3%，滿足了全球不同地區的產業發展需要，深入參與了國際分工、全球價值鏈增值過程。另一方面，擴大進口中間品，有力保障了國內的生產供應，並為全球企業提供了市場。2023年，我國進口中間品14.29萬億元，占我國進口總值的79.4%，為滿足國內生產需求發揮了積極作用，同時也表明“中國製造”地位穩固。



總量回升、占比穩定的同時，高新技術產品進出口比重上升，顯示我國新質生產力加快發展，為世界經濟注入強勁動力。一方面，我國貿易產品結構持續改善，質量不斷提高。高端機床、航空航天裝備等高附加值產品增長加速，中國品牌走出國門、走向世界。一季度，我國機電產品出口3.39萬億元，增長6.8%，占出口總值的59.2%。另一方面，面臨全球新一輪科技革命歷史機遇，我國不斷形成新的比較優勢。人力資本紅利不斷釋放，跨境電商、小批量和定制型產品、“新三樣”成為外貿增長亮點。隨著新質生產力的發展，我國正向著全球產業鏈價值鏈的高端環節邁進。



從微觀主體表現來看，企業獲得感顯著上升。民營企業外貿增長較快，主體活力競相迸發。一季度，我國民營企業進出口5.53萬億元，增長10.7%，占進出口總值的54.3%。這樣的成績，來自企業在我國制度型開放中獲得的實實在在的實惠。一季度，RCEP（《區域全面經濟夥伴關係協定》）項下享惠進口246.9億元，涉及稅款減讓6.7億元，分別增長35.3%、38.7%，惠及企業4320家。去年中國出口的自主品牌產品中，66.4%的產品由民營企業生產，民營企業的回暖上升促進了品牌建設管理，顯著提升了中國製造的國際形象和市場競爭力。

