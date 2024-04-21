（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／國家統計局日前發布的數據顯示，3月份，居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.1%、環比下降1.0%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，保持了溫和上漲態勢。隨著經濟回穩、收入增長、預期改善，我國居民消費呈現出持續回升向好態勢，消費結構升級趨勢明顯。在培育壯大新型消費、穩定和擴大傳統消費、優化消費環境等政策有效實施下，當前消費呈現出多個特點。



居民消費結構升級加快。當前居民服務性消費占比回升，文娛、旅遊、體育、信息、醫療需求明顯增加。同時，從品質追求來看，居民對綠色、智能、健康、安全的需求已成為推動大宗消費增長的重要動能。例如，移動智能終端、智能家居、智能穿戴等泛智能消費新場景新範式異軍突起，展現出前所未有的成長潛力和發展空間。



新型消費市場潛能持續釋放。數字消費、綠色消費、健康消費開始孕育新的消費空間。以數字消費為例，全國各地積極打造數字消費場景。在寧波，中國電信打造“大蓮花”元宇宙空間，重溫“浙裡煙火·杭州亞運”的元宇宙煙花大會，沉浸式感受杭州亞運會氛圍和“詩畫”浙江的魅力。



傳統零售業務加快數字化轉型。網絡零售、直播電商、即時零售等新型消費方式持續攀升。即時零售增長較快，“小時達”“分鐘達”服務提升消費體驗，近期部分電商平台即時零售銷售額增長超20%。



消費對經濟發展具有基礎性作用，因此要增強消費對國民經濟“壓艙石”作用。從今年來看，隨著我國就業優先政策持續發力，居民收入繼續快於經濟增速，對消費增長的支撐力和帶動力將得到增強，消費信心和預期將不斷改善，最終將帶動居民消費支出進一步增加，充分激發消費潛能。同時，隨著促消費政策持續發力並叠加消費品以舊換新行動的大力實施，新的市場需求和新的消費熱點將繼續被點燃，居民消費將持續保持回穩態勢。在消費結構上，消費升級趨勢將持續推進，“Z世代”群體的個體化、品質化的新型消費特徵將得到充分體現，綠色消費、智能消費、健康消費、安全消費將繼續擴大。



但也要看到，當前消費市場仍存在一些堵點卡點，商品和服務供給質量仍需進一步增強。為了鞏固提升消費市場回升向好態勢，要多措並舉。

