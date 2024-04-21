﻿外交公署正告七國：香港國安立法不容置喙

外交部駐港公署表示，香港國安法的頒布實施，有效堵塞了香港在維護國家安全上的漏洞。（來源：大公網） 中評社香港4月21日電／據大公報報導，針對七國集團（G7）國家外長、歐盟外交與安全政策高級代表發表聲明惡意攻擊抹黑香港國安法及《維護國家安全條例》，外交部駐港公署發言人表示堅決反對和強烈譴責。



發言人表示，香港國安法的頒布實施，有效堵塞了香港在維護國家安全上的漏洞，是推動特區從大亂走向大治的轉折點。這是任何不帶偏見的國家都能看清的基本事實。國安條例的頒布實施，更是為香港上了“雙保險”，得到香港市民廣泛支持擁護。一些西方國家對特區維護國家安全的正當舉措坐立不安，實在令人費解。



發言人強調，美西方擁有全世界最嚴苛的國家安全法律。美國出台了《美國國家安全法》《間諜法》《外國代理人登記法》等超過20部國家安全相關法律，冠絕全球。英國於去年通過新的國家安全法案，將“外國干預”定義為刑事罪行，對涉案人士的自由施以各種限制，並進一步強化內政大臣和警方權力。美西方只許自己“上鎖”，卻不許香港“閂門”，如此雙標行徑虛偽至極，充分暴露其以港遏華的真正目的，為世人不齒！



發言人強調，香港是中國的特別行政區，香港事務是中國內政，不容任何外部勢力插手！G7國家現在仍臆想活在舊列強殖民時代，頤指氣使，插手別國內政。然而現實是，昔日列強說到底不過是少數國家，既不能代表世界，更不能橫行世界。奉勸個別國家盡早從列強夢中醒來，正視現實，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止插手香港事務，立即停止干涉中國內政！