中評社北京4月22日電／網評：用好中央支持 積極創新突破



來源：大公網



中國證監會昨日公布推動內地和香港資本市場互聯互通的一攬子措施，有關措施將進一步增強香港連通中外資本市場的重要角色，為投資者提供更多元化的投資選項，也有助於人民幣國際化的穩步推進，更是香港融入國家發展大局的重要一步。國家是香港發展的最大靠山，香港在感謝中央支持的同時，需要用好有關支持，奮發有為，將“一國兩制”的紅利最大化，將“內通外聯”的優勢充分發揮出來、彰顯出來，扎實推動香港由治及興。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍日前指出，中央全力支持香港實現由治及興，更多挺港惠港措施陸續有來。中證監昨日公布的一系列措施，正是中央挺港惠港政策的一部分。有關措施涵蓋五大項，分別是放寬“滬深港通”下股票交易所買賣基金的合資格產品範圍、將房地產投資信托基金納入“滬深港通”、支持人民幣股票櫃台納入港股通、優化基金互認安排，以及支持內地行業龍頭企業赴香港上市。有關政策內容豐富，可以說是全方位地支持香港國際金融中心地位的發展。



在中證監推出的五招中，除了優化原有政策，將房地產投資信托基金納入“滬深港通”則是新內容，最受市場矚目。房地產信托基金旗下擁有及管理大量出租物業，可以是住宅、寫字樓、商場、停車場、工廈、酒店、街市、貨倉等等，以租金作為收入。按照有關規定，有關收入在扣除管理成本後，至少九成要作為股息分發給投資者。由於收息高且回報相對穩定，因此備受投資者歡迎，發展潛力巨大。



香港樓價高昂，置業不易。不過，若投資房地產信托基金，某程度上就是做業主，可分享物業的租金收入。旗下擁有本港大量公屋商場、停車場的領展，就是亞洲最大的房地產信托基金，相信投資者這些年獲得了不俗回報。在中央支持下，內地房地產信托基金納入“滬深港通”，就將包括香港在內的全球投資者與中國大市場連結起來，分享中國高質量發展帶來的紅利。

