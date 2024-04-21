中評社北京4月21日電／網評：垃圾收費問題多 借鑒經驗再研究



來源：大公網



垃圾收費政策“先行先試”，這是認真負責、積累經驗的做法，也是借鑒外地經驗、化為己用的過程。大公報記者近日到訪被稱為“環保模範生”的日本，實地瞭解其垃圾收費的運作，真切感受到日本之所以取得成功，最重要的是長期教育、因地制宜、完善配套。說到底，落實環保的關鍵是改變生活習慣，垃圾收費是一個移風易俗的過程，循序漸進才能獲得理想的效果。



日本的“垃圾收費”並非一刀切，並非規定在某一具體時間全國統一實施。相反，日本的垃圾處理由地方政府負責，垃圾管理、回收及征費標準亦都不一樣，可謂“各處鄉村各處例”。在很多地方，垃圾分類很細致，分為可燃垃圾、不可燃垃圾、危險垃圾、資源垃圾、大件垃圾等五大類，而金屬、塑膠、玻璃、破爛品、紙類等，也需要分開處理。各地規定在什麼時間，掉什麼種類的垃圾，且掉垃圾的時間要恰如其分，不早不遲。對於傢俬電器等大型垃圾，則要在便利店買貼紙，電召回收商。但在大阪等地，垃圾毋須分類，也不用指定膠袋包裝，有些垃圾處理不收費。所以日本人在國內若移居他地，需要重新適應當地的垃圾處理方法。



有統計顯示，截至2019年，日本全國1741個市、町、村中，實施垃圾收費的共1094個，收費實施率約為62%，其中鄉村的實施率高於城市。原因與城市空間有限，處理垃圾的配套設施較少有關，因此在分類及收費方面的規定相對寬鬆。事實上，日本的垃圾循環再用率為20%，這意味著大量的垃圾包括一些廚餘，不論分類與否，最終歸途是堆填區或焚化爐。



日本在垃圾處理方面走到今天這一步，用了差不多60年時間。上世紀60年代日本經濟起飛，生產的垃圾量隨之增加，亂掉垃圾現象隨處可見，日本政府因此發起美化首都運動。不過，當時的日本人並不買賬，更因堆填區選址引發民眾抗議，這和後來香港發生的情況差不多。直至80年代，日本才開始推動簡單的垃圾分類，再經過數十年發展，形成了規範化的垃圾處理系統。

