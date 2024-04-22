中評社北京4月22日電／網評：擺脫大數據圈套，拒做數字“囚徒”



來源：紅網 作者：唐歡



你有沒有出現過這樣的情況？剛在和朋友討論想買個什麼東西，當拿起手機點開購物軟件時，推送頁全是你和朋友討論過的東西，當你搜索了一件物品，各個軟件也會大量推送該物品。不少網友都有這樣的經歷，並驚恐地感嘆“大數據強大得太可怕了吧！”



大數據有針對性的推送一定程度便捷了我們的生活，減少了挑選的時間和成本，但也是以犧牲我們個人隱私為代價的。大數據通過平台收集用戶各種信息，實時抓取分析用戶授權登錄各個平台對於推送內容的點擊次數、停留時長、點贊收藏等可被量化的數據行為偏好，借助算法完成用戶畫像，為用戶量身定制內容推送機制，以興趣偏好來留住用戶。小紅書、抖音最為明顯，當你稍微多關注了一會兒某一話題時，就會一直給你推送同話題相關內容，在淘寶看了某一款衣服時，往下滑全是同款，根本看不到其他款的衣服，本應是個性化推送更符合用戶需求，幫助用戶快速得到想要的，但過多同質化內容讓人厭煩，適得其反。



過度的信息采集打破了邊界感，用戶要大膽對隱私侵犯說“不”。對當我們下載一款App 時，大多數都會索要相機、麥克風、通訊錄等權限，而且在未經同意的情況下，獲取“監聽電話、定位、讀取短彩信、讀取聯繫人”等權限，若不勾選同意獲取權限，則無法正常使用該軟件。被動打開權限導致竊聽、監聽的泛濫，這種隱性強制手段是對使用者隱私的侵犯，應該得到制止規範。

