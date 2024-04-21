網評：反對調休引熱議，應正確看待休假意義

中評社北京4月21日電／網評：反對調休評論引熱議，應正確看待休假意義



來源：紅網 作者：李藝欣



4月18日，頂端新聞發布快評《反對調休的聲音不能裝作聽不到》，引起廣泛熱議和共鳴，同名熱搜詞條微博閱讀量已突破3億。部分網民表示調休沒有增加假日總天數，反而讓前後幾個星期都成了“單休”，希望正常放假正常雙休；也有人認為調休能夠讓原本“碎片化”的休假組成小長假，讓假期出游變得更具可行性，也更能促進旅遊業消費發展。



調休真的是“眾口難調”“不得不調”嗎？這就必須回到休假本身的意義進行討論。閑暇時間的長短是衡量一個國家文明程度的標誌，需要跳出簡單的經濟學框架來重新認識和看待：假期的意義絕不是單純地刺激消費、促進經濟社會發展，而是要帶給公眾良好的生活體驗和情緒，從而真正提升群眾的獲得感和幸福感。精神的放鬆和舒展，在調節個體情緒的同時，也是對整個社會的狀態的一個調整。在重新審視休假的意義後，回過頭來看調休政策屢遭吐槽，便能理解群眾的不滿因何而來。讓人身心俱疲的假期，恰恰失去了休假的本意。



休假不能只算“經濟賬”，更不能只算短期的片面的“經濟賬”。多放兩天假，工作效率提上來，同樣是促進經濟發展，保障假期總量基礎上適當增加長假，保障雙休，也能讓人們更愉快地合理消費。“錯峰出行”是每逢調休都會被反復提及的一個詞，犧牲正常雙休換來三五天的小長假，結果在高速上就堵了一整天，大量的警力用於維持秩序，大量的事故在小長假集中爆發，難道不也是一種經濟社會資源的浪費嗎？小長假人擠人導致遊客旅遊體驗感極差，許多人因此對某個城市的旅遊印象大打折扣，回頭客的流失、口碑的破壞，難道不是對旅遊業長久而隱形的打擊嗎？



合理的假期就應大膽休舒適休，用調休等方式試圖“既要又要”，最終只會既引起群眾身心俱疲後的不滿，又阻礙文旅產業乃至整個經濟社會的健康長遠發展。正確看待休假意義，背後的道理明明白白，放假大大方方，群眾才會開開心心。而這一切的關鍵，要靠制度的扎扎實實，少一些“靈活調休”的小聰明，多一些“嚴格落實”的大智慧，“該休假時就休假”，才能讓人民群眾獲得感、幸福感更加充實，更可持續。