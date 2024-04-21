中評社北京4月21日電／網評：少些“鍵對鍵”多點“面對面”



來源：紅網 作者：魚予



“指尖上的形式主義”是形式主義在數字化背景下的變異翻新，是加重基層負擔的主要表現。近年來，在中央層面整治形式主義為基層減負專項工作機制統籌協調推進下，從中央到各地區各部門對政務應用程序、工作群組開展專項整治工作，取得了階段性成效。



隨著移動互聯網技術的發展，形式主義從“辦公桌”走向“指尖”，變味的“工作群”“政務APP”給基層幹部增加了負擔。而作為行政管理的最小細胞，基層單位對應著各路“條條塊塊”，而這些給基層幹部帶來“不能承受之重”的，往往不是真正的職能工作，而是空耗精力的文山會海、名目繁雜的檢查考核、流於表面的痕跡管理。卸下“指尖”之負，提升基層治理效能，減少基層幹部在數字時代的無謂勞動，需要持之以恒把這項工作抓下去，著力糾治“指尖上的形式主義”，持續推動典型問題整改，打破數據壁壘。



指尖上的形式主義不僅是作風問題，也是政治問題，不僅嚴重影響黨中央決策部署的貫徹落實，也會損害黨中央權威、破壞黨的形象。少些“鍵對鍵”多點“面對面”，首先應立足實際、綜合施策，從實處著眼、出實招破解。縱觀形式主義為基層幹部所帶來的“負累”事例，本來是同一件事，卻有六七個部門要求報六七個不同的表格，而且項項要落實，各個要抓緊，都是上級部門，誰都得罪不起。那麼，為基層幹部“鬆綁”所釋放的“紅利”，歸根到底要讓人民群眾看得見、摸得著，把基層減負的實效轉化為人民群眾獲得感。



少些“鍵對鍵”多點“面對面”，不能一陣風，必須穩中求進、久久為功，特別是要在解決重點問題上下功夫。誠然，為基層減負工作從建立到發展、從抓點到帶面，催生了思想觀念之變、工作作風之變、黨群幹群關係之變。“喊口號、走過場”的情況大為減少，形式主義、官僚主義的生存空間被大大擠壓，基層幹部輕裝上陣幹事創業的氛圍日益濃厚。但如“指尖上的形式主義”般依然存在變異，這就要練就精準識別的“火眼金睛”，對指尖形式主義頑疾花樣翻新露頭就打，鍥而不舍打好減少“指尖上的形式主義”加強“針”。

