粵港澳大灣區首本簡繁體旅遊攻略發布

（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／據新華社報導，粵港澳大灣區首本簡體繁體雙版深度聯游指南書《深港聯游攻略》近日在深港兩地同步發售，為往來雙城遊客提供了便利資訊，進一步促進了雙城互動。



這本攻略重點挖掘了近年來受遊客追捧的深港新玩法，系統地介紹了深港兩地“硬聯通”設施，收錄了最新的高鐵、跨境巴士、客船、地鐵線路和100多個熱門網紅打卡地，推出了藝術、生態、潮玩等6大主題深港聯游精品路線，旨在改善遊客消費體驗，推動深港旅遊休閑產品提質升級。



深港互融雙向奔赴正成為暢享灣區生活的新潮流。近期，隨著“港車北上”等政策深入實施，北上南下的灣區消費趨勢日益凸顯。《深港聯游攻略》簡繁體版在兩地同時上市，成為深港居民互相“串門”旅遊的“掌中寶”，讓兩地旅遊者享受灣區旅遊生活更加便捷。



紫荊文化集團旗下的大同出版傳媒有限公司副總經理張斌表示，《深港聯游攻略》的出版對於促進深港兩地文化交融，推動兩地經濟發展，提升國際影響力等具有重要意義。



據悉，自深港口岸恢復全面通關以來，深港兩地居民交流往來持續呈現雙向奔赴良好態勢，“雙城經濟”“雙城生活”迸發出新的活力和風尚。未來，深圳還將便利個人游赴港手續辦理，進一步優化跨境公共交通服務，加大力度推進深港公共交通一卡通、一碼通、一票通。