STEM教育改革創新助“人才紅利”釋放

（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／據新華社報導，4月中旬，哈爾濱已冰雪消融，進入傳統的旅遊淡季，但有些打卡點的熱度並未受影響，位於中央大街的哈工大中心就是其中之一。



滿墻的兩院院士等傑出人才介紹、琳琅滿目的大國重器實物模型、科技感十足的學生作品……這個百年名校的品牌形象平台正吸引越來越多人，尤其是學生，來這裡領略大國重器，感受“工程師的搖籃”的實力與魅力。



“太硬核了！很震撼，也很振奮。國家需要更多這樣的創新成果和科創人才。”來自湖北的遊客黃文說。



中國是人口大國，也是人才大國，人才資源總量、科技人力資源、研發人員總量均居全球首位，“人口紅利”正在加快向“人才紅利”轉化。不斷壯大的科學、技術、工程、數學（STEM）人才隊伍成為推動中國技術進步和經濟發展的重要力量。



作為全球教育創新與變革背景下的學科融合教育，STEM教育既代表了科學、技術、工程、數學的理工科類學科領域，也是一種以問題為導向、綜合運用多學科知識解決實際問題的創新教學方法。



世界工程組織聯合會前主席龔克說，與改革開放初期相比，中國當前理工科教育發生了巨大變化。



近年來，面向新一輪科技革命和產業變革對人才培養提出的新要求，中國加大STEM人才培養力度，加快培養科技創新人才。2023年，理工農醫類在碩士研究生中的招生規模占比為60%，在博士招生中的占比超過80%。



截至2023年底，中國布局了32個國家卓越工程師學院、4個國家卓越工程師創新研究院。2024年初，中國首次召開“國家工程師獎”表彰大會，81名“國家卓越工程師”和50個“國家卓越工程師團隊”獲得中國工程技術領域的最高榮譽。

