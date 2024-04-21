從廣交會看外商在華支付便利化

中國銀行廣交會支行員工在廣交會場館內指引境外採購商辦理自助兌換。（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／據新華社報導，第135屆中國進出口商品交易會4月15日至5月5日在廣州舉行。截至19日，212個國家和地區的12.5萬多名境外採購商線下參會，比上屆同期增長23.2%。



一場場交易洽談展開，一個個訂單從中國鏈接全球各地。多個部門和金融機構發力，多元化、便利化的支付解決方案讓人流、物流、資金流加速流轉。



金融便利鏈接廣交會



“老廣交”約旦客商穆斯塔有了新體驗。在場館內的中國工商銀行服務專區，他將身份證件放在自助外幣一體兌換機上識別，隨後放入歐元，很快人民幣現鈔就出來了，“自助兌換機真方便，我在場館內不同地方都看到了。”



外國客商凱文則直接兌換充值了數字人民幣硬錢包，得到一張卡。通過與POS機碰一碰，他順利在面館買了一碗面作為午餐。“這個卡很有意義，我將收藏著。”他說。



此前，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文在新聞發布會上介紹，從調研看，境外採購商在廣州最常用的支付方式中，現金占到52%，移動支付占到33%，銀行卡占到15%。



掏出一張Visa卡，菲律賓採購商馬爾溫直接插入POS機付款，接著拿起咖啡，邊喝邊逛廣交會，支付“絲滑”無卡頓。中國建設銀行廣東省分行在場館內布置約50台具有外卡支付功能的POS機，方便境外客商在辦事窗口、便利店、快餐店等地直接支付。同時，建行升級改造廣交會官網上的“3D數字展館”，通過數字對接提供國際結算、貿易融資、全球撮合等服務。



多次參加廣交會的外國客商奧利弗，決定在廣州銀行一支行開設個人結算賬戶，以滿足在廣州消費的需求。廣州銀行外語服務專員向其出示英文版的開戶表格和開戶服務指南。他順利完成了銀行賬戶開立，感嘆：“在中國生活越來越便利了！”

