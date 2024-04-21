“遇鑒漢字　和合共生”中文日在聯合國舉行

（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表團與南京市人民政府、聯合國大會部中文處、聯合國中國書會19日在紐約聯合國總部共同舉辦以“遇鑒漢字 和合共生”為主題的聯合國中文日慶祝活動。



中國常駐聯合國代表傅聰致辭說，幾千年來，“和合”一直是中華文明的重要精神內核，反映了中華民族自古以來對理想社會的美好憧憬。當前世界格局正發生深刻變革，人類社會遭遇多重挑戰。我們真誠呼籲國際社會能夠從和合共生等中國理念中汲取智慧和力量，共同推動全球治理朝著更加公正合理方向邁進。



第78屆聯大主席弗朗西斯表示，中文一直是人類文化遺產的重要組成部分。中國始終秉承和合共生古老理念，堅持多邊主義，在開展全球合作、應對全球挑戰中發揮著重要作用，為促進國際和平安全和可持續發展作出重要貢獻。



活動期間，中外嘉賓參觀漢字主題展，親身體驗《十竹齋箋譜》、漢字描紅、雨花茶等文化項目。藝術家們還在現場演奏了《梅花三弄》《茉莉花》《梁祝》等中國名曲。



多國常駐聯合國代表、高級外交官、聯合國職員、中國書會成員、新聞媒體及各界友好人士等近200人參加了當天的慶祝活動。



中文是聯合國六種官方語言之一，也是世界上使用人數最多的語言之一。2010年，聯合國將中國傳統二十四節氣中的“穀雨”這一天定為聯合國中文日。