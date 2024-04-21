中國青銅時代藝術展在美國舊金山揭幕

4月19日，一名觀眾身著漢服在美國舊金山亞洲藝術博物館舉辦的“鳳凰故國——青銅時代曾楚藝術展”上參觀。（來源：新華社） 中評社北京4月21日電／據新華社報導，“鳳凰故國：青銅時代曾楚藝術展”19日在美國舊金山亞洲藝術博物館開幕。



此次展覽由中國國家文物局指導，湖北省博物館和舊金山亞洲藝術博物館聯合主辦，荊州博物館、隨州市博物館、宜昌博物館、襄陽市博物館合辦，共展出263件（組）文物。



開幕式上，中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群致辭表示，去年11月，習近平主席在舊金山同拜登總統會晤，兩國元首形成了面向未來的“舊金山願景”，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。“鳳凰故國：青銅時代曾楚藝術展”用文化和藝術的語言，向美國觀眾展現悠久燦爛的中華文化魅力，以扎實的學術研究和最新考古發掘成果為支撐，呈現中華文明的連續性、創新性、統一性、包容性、和平性。期待中美兩國文博機構緊密攜手，堅持弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，共同譜寫絢麗多彩、美美與共的中美人文交流新篇章。



中國駐美國大使謝鋒在為展覽開幕發來的賀信中強調，此次展覽是中美為落實兩國領導人舊金山會晤重要共識而舉行的文化交流活動。此次展覽還將增進美國民眾對中國文化遺產及亞洲文化的瞭解，深化文明交流互鑒，推動構建人類命運共同體。



中國駐舊金山總領館副總領事周茂義也在致辭中期待展覽成為美國人民，尤其是年青一代更多瞭解中華文化的新窗口。



加利福尼亞州州長紐森在賀信中強調了兩國人文交流的重要意義，表示此次展覽將讓美國人民更直觀感受中國古代文明的璀璨輝煌。



正在中國訪問的舊金山市市長布裡德也特意發回賀信，強調兩國博物館間的此次重大合作加強了舊金山與中國之間的文化聯繫。她表示正為了加強舊金山的經濟活力和文化交流訪問中國，她非常自豪舊金山能成為第一個迎來這些精美絕倫中國文物和藝術珍品的美國城市。