土耳其和埃及呼籲立即採取行動結束中東危機

中評社北京4月21日電／據新華社報導，土耳其外長菲丹與埃及外長舒凱裡20日表示，中東地區的軍事對抗和危機可能會進一步擴大化，有必要立即採取有效應對措施。



菲丹與舒凱裡當天在土耳其伊斯坦布爾舉行會晤，討論了巴以衝突、伊朗和以色列的對抗、加沙地帶的人道主義局勢以及雙邊關係等問題。



菲丹在會晤後舉行的聯合記者會上說，巴以衝突導致全球物流鏈受到衝擊和物價飛漲，為防止巴以衝突的外溢效應引發全球性經濟危機，必須果斷採取措施，從根本上解決這些問題。



菲丹表示，當務之急是結束以色列的占領並實現“兩國方案”，“如果不堅持‘兩國方案’，昨天的也門襲擊、今天的伊以對抗、明天可能發生的戰爭和今後的內亂風險將持續存在”。



舒凱裡說，巴以衝突範圍有可能蔓延，伊以對抗局勢已加劇，埃及方面呼籲各方保持克制，衝突、互不理解和暴力應馬上停止。他還說，伊以對抗轉移了國際社會對加沙地帶“悲慘局勢”的關注。首先必須實現停火，巴勒斯坦人民必須獲得所需的人道主義援助。以色列應立即為人道主義援助開放過境點，任何阻攔援助的行為都是違反國際法的。



兩國外長在聯合記者會上還強調了土埃兩國建設性關係對地區穩定的積極影響。舒凱裡說，埃及致力於將兩國政治、經濟、文化和安全關係提升到一個更高水平。兩國強有力的關係將極大地促進本地區的安全與穩定。



今年2月，土耳其總統埃爾多安十餘年來首訪埃及，兩國領導人表示將開啟雙邊關係新篇章。