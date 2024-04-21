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阿富汗首都發生炸彈襲擊致1人死亡
http://www.CRNTT.com   2024-04-21 13:51:49


　　中評社北京4月21日電／據新華社報導，阿富汗首都喀布爾警方20日證實，該市當晚發生一起炸彈襲擊事件，造成1人死亡、3人受傷。

　　喀布爾警方發言人哈立德·扎德蘭對媒體說，爆炸發生在喀布爾第三警區，一輛民用車輛遭到磁性炸彈襲擊，死者為該車司機。

　　目前，尚無組織或個人聲稱製造了這起襲擊事件。

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