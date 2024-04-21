【
大
中
小
】 【
打 印
】
阿富汗首都發生炸彈襲擊致1人死亡
http://www.CRNTT.com
2024-04-21 13:51:49
中評社北京4月21日電／據新華社報導，阿富汗首都喀布爾警方20日證實，該市當晚發生一起炸彈襲擊事件，造成1人死亡、3人受傷。
喀布爾警方發言人哈立德·扎德蘭對媒體說，爆炸發生在喀布爾第三警區，一輛民用車輛遭到磁性炸彈襲擊，死者為該車司機。
目前，尚無組織或個人聲稱製造了這起襲擊事件。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
阿富汗暴雨洪災已致70人喪生
(2024-04-19 15:35:34)
阿富汗洪災致33人死亡
(2024-04-15 12:01:11)
俄稱烏對扎波羅熱核電站發動無人機襲擊
(2024-04-08 18:09:52)
伊朗和敘利亞強烈譴責伊駐敘使館建築遭襲
(2024-04-02 16:50:15)
伊朗駐敘使館建築遭以導彈襲擊
(2024-04-02 13:10:26)
在巴基斯坦恐襲事件中遇難同胞遺體送回祖國
(2024-04-01 18:18:42)
俄外交部要求逮捕並引渡烏對俄恐襲人員
(2024-04-01 10:48:17)
悼念遇難者 遭襲音樂廳旁舉行紀念音樂會
(2024-03-31 09:51:32)
恐襲風險增高 法國請求盟友增援奧運會安保
(2024-03-30 10:41:44)
俄軍事情報總局上校在莫斯科州恐襲事件遇難
(2024-03-30 10:38:47)