鄂港高校合唱團聯袂唱響《東方之珠》

中評社北京4月21日電／據新華社報導，由華中師範大學與香港理工大學聯合主辦、紫荊雜誌社承辦的“光—Tiankong合唱音樂會”，20日晚在香港理工大學舉行。活動旨在慶祝中華人民共和國成立75周年，同時深化香港與內地高校之間的文化與藝術交流。



香港理工大學校長滕錦光致辭表示，華中師範大學Tiankong合唱團來港演出，不僅讓香港學生與市民感受到音樂的魅力，也為推動兩地高校交流建立了更牢固的橋梁。



華中師範大學黨委副書記查道林說，希望通過Tiankong合唱團此次演出，促進兩校開啟合作與友誼的新征程，願未來兩校的交流合作更寬廣。



音樂會在《我的祖國》歌聲中拉開帷幕。當晚，華中師範大學Tiankong合唱團呈獻了近20首中外合唱歌曲，包括充滿朝氣的《春游》、質朴空靈的雲南納西民歌《納西古調——尋》、經典宋詞改編的《新·清平樂·村居》，以及柴可夫斯基鋼琴套曲改編的《船歌》等，扣人心弦的演繹令觀眾如痴如醉。



演出的最後，Tiankong合唱團與香港理工大學合唱團親密合作，聯手獻上了《東方之珠》，為活動畫上圓滿句號。



據介紹，華中師範大學Tiankong合唱團成立於2003年，曾在國家大劇院、北京音樂廳、上海音樂廳、維也納音樂廳等國內外藝術殿堂舉辦近千場音樂會。