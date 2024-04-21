日本首相岸田文雄向靖國神社獻祭品

中評社香港4月21日電／日本首相岸田文雄21日以“內閣總理大臣”的名義，向供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為“真榊”的祭品。



新華社報導，靖國神社21日至23日舉行春季大祭。日本經濟再生大臣新藤義孝21日前往靖國神社進行參拜，日本眾議院議長額賀福志郎和參議院議長尾辻秀久也向靖國神社供奉了“真榊”。



靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈反對。