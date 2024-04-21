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韓對日政要向靖國神社供奉祭品或參拜深表遺憾
http://www.CRNTT.com   2024-04-21 14:13:52


　　中評社香港4月21日電／日本首相岸田文雄趁靖國神社舉行春季例行大祭，以內閣總理大臣的名義供奉祭品，預料他會再次避免親自前往參拜。

　　日本經濟再生擔當大臣新藤義孝早上前往神社參拜。

　　韓國外交部對日本政界高層再次向靖國神社供奉祭品或進行參拜，深表失望和遺憾，敦促日方以負責任態度正視歷史，以實際行動體現對反省歷史的承諾，重申這是面向未來發展雙邊關係的重要基礎。 

　　靖國神社供奉二戰甲級戰犯，被視為日本過去軍國主義的象徵。

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