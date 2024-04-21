一季度立案食藥領域公益訴訟案件5126件

中評社香港4月21日電／記者21日從最高人民檢察院獲悉，全國檢察機關持續加大食品藥品安全領域公益訴訟辦案力度，2024年前3個月立案5126件，其中涉食品安全（含農產品質量安全）4235件，涉藥品安全891件。



新華社報導，畜禽肉、水產品等食用農產品，若在養殖、生產環節被非法添加禁用物質，將嚴重影響消費者健康安全。檢察機關在辦案中發現，某地有多個鄉鎮水產養殖行業存在獸藥濫用、“人藥獸用”問題，隨機檢測的羅非魚、石斑魚等水產樣本中含有禁止食品動物使用的孔雀石綠、氯黴素等藥品及其他化合物。對此，檢察機關依法督促行政機關開展“農資打假”專項行動。



檢察機關在辦案中發現，麻醉藥品、精神類藥品濫用存在隱患。今年前3個月，檢察機關共辦理涉及麻精藥品濫用公益訴訟案件23件。某地4家醫療機構，明知復方磷酸可待因口服溶液、糖漿含有國家管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品成分，仍然通過調貨、編造處方等手段，超限量、多頻次違規出售給趙某，致使該類精神藥品最終被用於制販毒。檢察機關通過制發檢察建議、提起行政公益訴訟，督促行政主管部門依法查處、開展專項整治活動。



據介紹，檢察機關還在公益訴訟辦案中發現了網絡銷售、直播營銷不規範等問題。今年前3個月，檢察機關共辦理涉互聯網銷售食品藥品安全公益訴訟案件337件。某機構旗下的“達人”以親身體驗的消費者身份，通過視頻分享評價多家餐飲店舖的食品口味、服務水平，並在視頻下方附加了店舖的團購鏈接，對餐飲店舖進行推銷，但未在視頻中顯著標明“廣告”字樣，且部分被推廣店舖存在食品質量不達標、實際價格與推廣視頻中價格不符等問題。檢察機關依法督促行政機關規範收費探店視頻廣告發佈行為，保障消費者知情權，維護網絡食品消費安全。