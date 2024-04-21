震災草案150億投入重建　傅崐萁：全台適用

中評社台北4月21日電／0403花蓮大地震重創花蓮，“立法院”國民黨團提出“403震災重建條例草案”，擬編列150億元特別預算當作重建經費，案經表決以60票比51票通過逕付二讀，將由藍黨團召集朝野協商。國民黨團總召傅崐萁表示，150億元是初步規畫的天花板，經費若不足，朝野協商也會調高到200億元，符合“行政院”的初估，讓全台受災地區都能藉此重建家園。



根據《中時新聞網》報導，“立法院”國民黨團總召傅崐萁今天與花蓮縣政府在花蓮縣環保局會議廳舉辦“403震災重建條例二讀”記者會，他說，從地震發生迄今，災區在縣府團隊努力下，強制拆除的建物已逐步拆除完成，近2000戶的災民現正全力協助安置中，包括組合屋、依親或住民宿等，都有配套進行。



傅崐萁指出，東華大學、花蓮女中震災重建經費初估逾20億元，太魯閣國家公園更是滿目瘡痍，沿線沒有明隧道的地方，就是最多罹難者的地方，蘇花公路也是沒有隧道之處釀死傷，要求太魯閣國家公園開園後，整條路要有清楚的明隧道，且“中央”應儘速落實推動蘇花公路安全提升計劃、國道六號東延計劃及環島高鐵等，不能再遊客冒著生命危險到花蓮觀光，讓東部民眾得以平安回家。



他接著坦言，此次地震後的所有重建工作都很艱困，藍營黨團上周為此在“立法院”推動“403震災重建條例草案”且順利二讀通過，相信5月20日前後會三讀通過，屆時將有150億元資金挹注，不管是花蓮、新北中和、土城、台北市萬華區、桃園等受災地區都可適用條例重建家園。