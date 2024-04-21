IMF：美國赤字對全球經濟構成“重大風險”

中評社北京4月21日電／國際貨幣基金組織（IMF）近日警告，美國鉅額財政赤字加劇通貨膨脹，對全球經濟構成“重大風險”。



新華社援引英國媒體《金融時報》報導，IMF最新發佈的《財政監測報告》顯示，預計美國明年財政赤字將達到國內生產總值（GDP）的7.1%，而其他發達經濟體的平均水平僅有2%。《金融時報》援引IMF報告說，美國大規模支出可能對全球經濟產生深遠影響，對其他經濟體構成風險。因此，美國迫切需要解決支出與收入嚴重失衡的問題。



IMF數據顯示，去年，歐元區等發達經濟體財政赤字得到控制，但美國出現“幅度相當大的財政滑坡”，赤字佔GDP的比例達到8.8%，是2022年的兩倍多。美國財政部去年12月29日的日報顯示，聯邦政府負債突破34萬億美元。



IMF首席經濟學家皮埃爾-奧利維耶·古蘭沙表示，美國財政狀況“特別令人擔憂”，導致美聯儲針對高通脹的應對局面更加複雜。“從長遠來看，這將提升全球經濟面臨的財政和金融風險。”



由於美國借貸成本與全球市場緊密相關，IMF指出，如果美國利率“突然大幅上升”，將導致全球政府債券收益率飆升，新興市場和發展中經濟體匯率波動。“這種全球利率溢出效應可能導致金融條件收緊，令各國面臨的風險上升。”