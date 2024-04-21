舊金山市長：期待進一步鞏固和上海的友城關係

中評社香港4月21日電／美國加利福尼亞州舊金山市市長倫敦·布里德20日在上海出席“上海—舊金山友城經貿合作交流會”。她在接受新華社記者採訪時表示，舊金山將在文化、旅遊、科技等方面與上海加強交流合作，進一步鞏固和上海的友城關係。



舊金山與上海是中美之間第一批建立友好關係的城市，兩市將迎來結好45周年。布里德說：“舊金山和上海都是非常多元化的城市。我們都相信創新，相信城市化和機遇，遵循對地球和下一代負責的增長和發展方式。”



談及未來的合作，布里德表示，兩座城市將在文化領域展開更多合作，並致力於推進青年學生交流，在過去人文交流取得成果的基礎上，讓兩市居民保持互通互聯。



布里德指出，旅遊業是舊金山經濟的重要組成部分，上海也是一個旅遊的理想之地。希望能增加更多往返于兩市的航班，為兩地居民提供更多便利。



訪華期間，在深圳和上海，布里德都關注到新能源汽車及充電樁等配套基礎設施的建設。布里德說，新能源的發展對於應對氣候變化問題至關重要。“這將幫助我們的城市和國家發展必要的基礎設施和技術，讓電動汽車成為常態而不是個例。”



在談到人工智能話題時，布里德表示，舊金山是世界上風險投資規模最大的城市之一，擁有全球排名靠前的人工智能公司。“我們可以就人工智能這項新技術相互學習，更重要的是，如何負責任地使用這項技術。”她說，“我們有責任確保人工智能不會被錯誤地利用。”



上海是布里德此次訪華的最後一站，她表示中國之行“遠超預期”。除了在多個領域的合作交流取得新進展外，中國野生動物保護協會與美國舊金山動物園19日還在北京簽署了大熊貓國際保護合作意向書，雙方將力爭2025年實現一對大熊貓“落戶”舊金山動物園。



“這絕對是一次很棒的旅行。我們與政府官員、旅遊業人士、商界人士和有意在舊金山投資的人士會面，進行了一系列會談。”布里德說，“這次旅行還帶來關於大熊貓的好消息。我們對此感到非常興奮。舊金山的市民已經在談論這件事了。他們迫不及待地等著我回去。”