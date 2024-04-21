世界反興奮劑機構對美出於政治動機的指控震驚

中評社香港4月21日電／世界反興奮劑機構（WADA）20日發表聲明，美國反興奮劑機構（USADA）首席執行官泰格特對WADA處理中國游泳運動員因環境污染造成興奮劑檢測陽性進行了“嚴重指控”，WADA對他“駭人的、完全虛假的和誹謗性的”言論感到“震驚”，並指出他的指控是出於“政治動機”。



聲明表示，泰格特的指控是出於政治動機，其目的是破壞WADA在世界各地保護乾淨體育的工作，而這些破壞性言論是在沒有任何支持證據的情況下發表的。對於虛假指控，WADA別無選擇，只能將此事提交其法律顧問採取進一步行動。



新華社報導，WADA的聲明稱，根據所有現有的科學證據和情報，經過頂尖反興奮劑專家的徹底收集、評估和測試，WADA沒有理由質疑環境污染的解釋。



聲明稱，泰格特不接受本案是源於環境污染的調查結果，但他無法說明原因。然而，在美國，WADA曾接受了USADA對於多名美國運動員

的類似結論。泰格特應該意識到，並非衹有美國運動員會成為無過錯污染情況的受害者。



2021年1月在河北省石家莊市正定縣舉行的全國游泳爭霸賽中，中國反興奮劑中心實施了興奮劑檢查。結果顯示，有運動員的樣本呈極低濃度的曲美他嗪陽性。中國反興奮劑中心第一時間從各方面全方位展開深入細緻調查，並結合興奮劑檢查、檢測等相關證據，認定所涉運動員沒有故意使用違禁物質，陽性也不是使用藥品、營養品等因素導致的，而是在參加此次賽事期間，在完全不知情的情況下攝入了受到曲美他嗪污染的食物導致。



WADA對本案進行了充分審查，認為無法反駁曲美他嗪來自污染的可能性，案卷材料中的檢測數據也符合污染可能，應認定運動員無過錯或無疏忽。根據相關規定，為保護運動員的合法權益，不按興奮劑違規處理且相關方未對案件提起上訴，處理結果不對外公佈。



世界反興奮劑機構成立於1999年。其主要任務是協調和監督全球反興奮劑事務，制定反興奮劑條例和一系列標準，指導、規範各地反興奮劑工作等。