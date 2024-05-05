中評專論：若特朗普當選 印度憂大於喜

如果特朗普再度上台，美印關係可能降為一般關係。 中評社香港5月5日電（評論員 胡志勇）隨著美國總統選舉臨近，現任總統拜登和前總統特朗普分別贏得了各自黨內初選。如果不出意外，特朗普大概率會當選美國總統。如果特朗普今年當選美國總統，可能會重新繼續對外國商品徵收關稅，包括對印度產品的徵稅，美國並不在意印度或將採取對美國產品也增加關稅的反制措施。



2021年拜登上台後，在其外交戰略構想中，期許印度可以在“印太”地區發揮更大的作用。特朗普執政時期通過對印度軍售，加強印度作為美國主要防務合作夥伴的自我防禦能力，遏制中國海軍在印度洋地區的影響力，在“印太”地區維持有利於美國的勢力均衡。



如果特朗普再度入主白宮，將以振興美國經濟、振興美國製造業為中心。特朗普大概率不會繼續拜登政府在亞太地區，尤其是台灣問題上的激進政策，因為這並不符合特朗普“美國優先”的戰略思想。但美國兩黨已經達成共識，認為中國是美國“最大的全球戰略競爭對手”，所以中國所面臨的地緣政治壓力也不會有所減弱。隨之印度在美國未來全球戰略中的作用可能也不會像拜登時期那樣重要。



如果特朗普當選，美印合作仍面臨多重挑戰：在經貿領域：美印貿易摩擦將進一步增多，美國對印度產品的關稅將進一步增收；在關鍵和新興技術領域：美國可能不願意與印度分享尖端技術，兩國聯合技術開發和創新夥伴關係也將受到立法、政策制定、法律監管方面的限制；在防務合作領域，美、印雙方需要妥善處理法律法規問題，有效實現技術突破；在印太地區安全方面，特朗普可能會鼓勵和支持印度在台海危機、南海爭端中發揮更多的作用，但特朗普不會向印度提供最新式的武器裝備與最先進的軍事技術。

