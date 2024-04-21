杏韵花開　兩岸青年暢騎海淀

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京4月21日電／4月20日，由海淀區台辦、溫泉鎮人民政府、海淀區青聯共同主辦的“杏韵花開 暢騎海淀——2024兩岸青年騎行一村三山五園活動”在中關村科學城北區溫泉鎮啟動，海淀區青聯委員、台青台生台商代表等兩岸青年及嘉賓共計70餘人參加騎行活動。市台辦副主任張磊宣布騎行活動正式開始，區委常委、副區長徐振濤出席活動並致辭。



上午9時30分，騎行活動從中關村環保園齊物潭公園廣場啟動，兩岸青年在騎行中沿途沉浸式體驗春日浪漫，實地領略海淀北部地區生態魅力，感受中關村科學城北區科技活力。



騎行活動中，京台青年一同參觀了中關村溫泉科技園二期。在園區，大家通過兩岸活動圖片展，回顧歷年來京台交流合作、增進感情友誼的重要活動。在生活服務中心、古蓮書屋、展示大廳，京台青年感受園區高精尖產業雲集、國際範商街、優質商務配套及全智能人才公寓賦予辦公＋生活的全新體驗，對這樣一座集文化休閑於一體，園林式、智慧型、社交化的科技園區表示高度讚賞。隨後，京台青年參觀了華為展廳，瞭解華為雲服務、智慧城市、自動駕駛汽車及華為終端多個領域取得的卓越成績，對華為的發展理念、發展歷程和取得的成就有了更加全面的認識。



京台青年在騎行活動中，深入交流互動，表示將會攜手奮進，堅定信心，共同為推動海淀建設世界領先的科技園區獻智出力，攜手推動海淀高質量發展，共創中華民族美好未來。



海淀區已經成功舉辦五屆“杏韵花開 暢騎海淀”系列騎行活動，在京台青年中獲得良好反響，成為京台青年強化交流合作、增進情感友誼的重要載體。海淀區將進一步全面提升京台交流層次和水平，一如既往為台青、台生、台商提供更優的服務和更好的平台，不斷促進京台兩地交流交往、兩岸同胞心靈契合。



據悉，溫泉鎮位於北京市中關村科學城北區核心腹地，享國家服務業擴大開放綜合示範區、中國（北京）自由貿易試驗區科技創新片區、中關村國家自主創新示範區、中關村綜合保稅區“四區”政策叠加優勢，自然環境優美、文化底蘊深厚、科技創新活躍、服務配套完善，具有生態綠、文化紅、科技藍、品牌金四色鮮明特點，並將為地區高質量發展持續賦能。

