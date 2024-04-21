巴布亞新幾內亞總理馬拉佩會見王毅

中評社北京4月21日電／當地時間4月21日，巴布亞新幾內亞總理馬拉佩在莫爾斯比港會見中共中央政治局委員、外交部長王毅，雙方進行了親切友好的交流。



新華社報導，王毅向馬拉佩轉達中國領導人的問候。王毅表示，總理先生堅定奉行積極友好的對華政策，是新冠疫情期間唯一訪華的島國領導人，也是疫情之後率先訪華的島國領導人，代表太平洋島國地區出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。習近平主席多次同你進行戰略溝通，領導人之間的互信和友誼為兩國關係提供了堅實保障。雙方始終在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，夯實了兩國關係的政治基礎。兩國互利合作不斷拓展深化，為各自發展振興提供了源源不斷的動力。巴新具有巨大潛力和獨特優勢，正在加快發展振興，完全可以成為一個更加繁榮、更加自主、具有更大影響的國家。在巴新發展過程中，中國將是你們最可靠的合作伙伴。我們願同巴新加快自貿協定談判，加強經貿、能源、金融、基礎設施建設等領域合作，打造更多成果，造福兩國人民。



馬拉佩請王毅向習近平主席等中國領導人轉達親切問候和美好祝願。馬拉佩表示，中國同包括巴新在內的太平洋島國有著悠久友好交往歷史，一直是我們真誠的好朋友。巴新同中國的關係基礎深厚，領域廣闊，取得了豐碩成果。中國政府、人民和企業為巴新經濟社會發展和民生改善作出積極貢獻，習近平主席當年倡導的菌草合作正在巴新開花結果，直接造福了巴新人民。我們對此銘記在心，深表感謝。巴新也將重信守諾，毫不動搖地堅定奉行一個中國政策，在任何情況下都堅持對華友好合作。發展經濟是發展中國家的首要任務。中國的發展為世界經濟增長提供了動力，也為其他國家帶來重要機遇。巴新願借鑒中國的成功經驗，加快同中國在各領域的互利合作，實現巴新的可持續發展。



訪問期間，王毅還同巴布亞新幾內亞外長特卡琴科舉行會談並共同會見記者。