中評專論：美國不是萬能的 倚美謀獨跳火坑

賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電（評論員 林淑玲）距離賴清德520就職不到一個月，民進黨毫無調整兩岸路線爭取對話動作，導致最近包括大陸對台聚碳酸酯課徵反傾銷稅、M503航路等事件都溝通無門，接下來還有兩岸ECFA能否延續等大案，如果情勢未能改變，賴清德一上任就要面臨兩岸關係的波濤洶湧。



兩岸關係上周連續發生大事，大陸19日宣布啟用M503航線W122、W123銜接航線。​​大陸商務部20日裁定對台灣進口聚碳酸酯自即日起課徵9%至22.4%不等的反傾銷稅。台軍方21日公布偵獲14架次陸機越過“海峽中線”，其中有部分戰機距離基隆、高雄僅41海浬（約76公里）；台空軍前副司令張延廷分析指出，大陸戰機從這個距離飛到台北“總統府”上空可能只要4到5分鐘。



以上這些現象均顯示當兩岸缺乏溝通，台海情勢將愈來愈緊張。但民進黨長期認為只要抱住美國，華府就會幫忙處理。甚至部份國民黨高層也是這樣認為，宣稱“親美、友日、和陸”，和陸擺最後。然而最近看來，在兩岸關係上，美國能使得上力的部份非常有限，華府口頭喊得很大聲，武器賣不少，錢沒少賺，但只要台海沒發生軍事衝突，美國要拿什麼介入？



8年前蔡英文上任後未接受九二共識，台灣​​就沒再接到世衛大會（WHA）觀察員邀請，蔡政府8年來不斷找美國、日本等幫忙，到現在也回不去。此外，蔡任內斷了10個“邦交國”，美國也擋不住這些拉丁美洲、南太平洋“盟友”與台灣斷交。這顯示美國不是萬能的，國際事務都罩不住了，何況是涉中國內政、兩岸事務更完全使不上力。諸如大陸對台灣商品課徵反傾銷稅、ECFA等等，干美國什麼事，中國飛機在自家領空飛也不干美國事。如果兩岸ECFA中斷，美國可能立即與台灣簽自由貿易協定（FTA）搶救民進黨政府嗎？很難吧。

