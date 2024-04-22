中評關注：人生起起落落　柯P低谷沈潛

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）人生起起落落，台灣民眾黨主席柯文哲走入政治低谷，儘管他矢言再戰2028，但面對沒有舞台發揮、黨內人才出走、基層實力不足等3項危機，恐怕柯文哲與民眾黨都還得再沈潛一陣子改革黨內，後續如何走回民眾視野內、再戰2026，今年是關鍵，也考驗著柯文哲的帶領風格。



台灣民意基金會董事長游盈隆曾以“台灣從1992年至今，每個小黨在某個階段都轟轟烈烈，但沒有一個小黨禁得起3屆“‘立委’試煉”的“3屆‘立委’魔咒”來評價民眾黨。顯然，2024年的整頓佈局會是台灣民眾黨的關鍵一年，這牽涉到2026地方選舉，民眾黨在全台能推上幾席縣市議員、柯文哲還能否保住新竹市長這席灘頭堡，都間接影響到柯文哲能否挑戰2028大選的氣勢，甚至是突破“3屆‘立委’魔咒”。



柯文哲當前遭遇3項危機，一、2024大選後聲量驟跌，原因在柯文哲目前沒有任何公職舞台，不像2020大選後，柯還有2年的台北市長任期，特別是遇上新冠肺炎疫情，柯文哲急重症醫師的背景，成為全台人心惶惶的寄託，每天守在電視機前聽柯文哲講解疫情，某種程度上也替柯文哲保溫。



目前，柯文哲沒有公職舞台，雖然媒體記者還是會堵訪，但畢竟都是“花邊議題”，少有柯文哲能夠主動發球的政策議題，就連過去堅持舉辦雙城論保有的兩岸議題話語權，都已被馬英九沖淡？柯文哲現在只能出席地方黨部服務處活動保持聲量、演舞台劇創造話題，只能沈潛擘劃下一步。

