陳冠人語中評：馬祖福建一日生活圈溝通順暢

連江縣副縣長陳冠人。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）連江縣政府副縣長陳冠人接受中評社訪問表示，馬祖和福建本來就是一日生活圈，雙方經常有在做一些對接，溝通順暢，而兩岸的交流對話與和平本來就是必要的，所以馬祖與大陸的感情一直都蠻好的。



馬祖位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29.6平方公里，居民人口僅1萬3千多人。



陳冠人，台灣師範大學教育研究所學校行政碩士，曾任台北縣立貢寮國中校長、新北市立明志國中校長、連江縣政府教育處長，現任連江縣政府副縣長。



陳冠人指出，馬祖和福建本來就是一日生活圈，馬祖的縣長、議長和“立委”平常跟大陸福建本來就都有在做一些對接，彼此溝通相當順暢，所以馬祖和大陸的感情一直都蠻好的。



他強調，兩岸的交流對話與和平是必要的，像214金門漁船事件就未影響到馬祖，因為馬祖和大陸的雙邊交流非常流暢，每天都有船班來往，彼此也經常互動對話，馬祖和大陸的關係並未受到此事影響。



陳冠人認為，馬祖的語言和音樂都來自閩東，目前閩東語已被列為台灣的教科書語言，鼓板樂的文化也一直被傳承下來，希望能一代傳一代，讓年輕人都能知道這些語言文化的歷史淵源。

