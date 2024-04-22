陳雪生：會隨傅崐萁訪陸　盼促進兩岸交流

中國國民黨馬祖“立委”陳雪生。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月22日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁將在25日率藍委訪問北京，國民黨馬祖“立委”陳雪生接受中評社訪問證實他會隨團訪陸，他強調既然民進黨搞不好兩岸關係，只能靠國民黨自力救濟，希望此行加速促成兩岸各項民間交流，讓兩岸人民能多來往是件好事。



陳雪生，出生於現今連江縣莒光鄉田澳村，曾任連江縣縣長、“國大代表”，現任連江縣選舉區“立法委員”、中國國民黨中央委員。



陳雪生表示，民進黨跟共產黨現在沒得談，但兩岸關係總不能因此一直懸在那裡，馬英九這次訪陸就是很好的潤滑劑，應打鐵趁熱，所以接續才會有國民黨“立委”訪問團要到北京去，他也會隨團訪陸，畢竟他跟大陸本來就熟。



他指出，中共中央總書記習近平在習馬二會中也說“熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看”，許多台灣民眾都熱切期盼兩岸能因此儘快恢復交流，但眼看賴清德即將在520上任，而賴已說過兩岸政策會延續蔡英文的路線，所以國民黨只好自力救濟。



陳雪生強調，國民黨“立委”訪問團去北京，民進黨只會抹紅，兩岸本來就應該多交流，他希望此行能加速促成讓台灣的百工百業、農產品和水果都能銷往大陸去，也希望大三通證能趕快開放，讓自由行的陸客能到台灣來觀光旅遊，這都是台灣民眾期盼已久的心聲。



他認為，兩岸多交流才能讓台海遠離戰爭的風險，持續往和平的方向前進，這是好事，實在不懂綠營為什麼一直罵？還說什麼在“立院”開議期間去？但4天行程還包含周六和周日2天假日，所以根本不會有所耽誤，民進黨實在不用小題大作。