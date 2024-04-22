趙崇孝：台灣民眾買黃金受地緣政治風險影響

十二生肖、佛道神明、梅蘭竹菊等東方元素金飾受到台灣消費者青睞。（中評社 方敬為攝） 一公斤重金條。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月22日電（記者 方敬為）國際金價上揚，台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝接受中評社訪問表示，台灣人買黃金與經濟狀況有關，例如物價通膨，投資黃金相對保值，另有些人是因應兩岸情勢緊張，持有黃金避險。



趙崇孝指出，台灣人買黃金的族群也開始多元化，不分男女老少都是客群，有財力的投資客大部分是選購簡單的金條、金幣、金片，小資族群則以購買手鍊、首飾等物件為大宗，其中又以東方元素款式較為熱門。



趙崇孝，金石山金飾鑽石專賣店、Dear迪雅珠寶負責人，擁有美國寶石學院（Gemological Institute of America，GIA）研究寶石學家（Graduate Gemologist）證照，兼任“中華民國”金銀珠寶“全國”聯會副理事長、台中市金銀珠寶商業同業公會理事長、台灣省寶石協會第十屆理事長、台中市珠寶研究協會專業顧問等職。



國際金價隨著中東緊張情勢升級飆漲，今年4月黃金價格已觸及每盎司2400美元新高紀錄，4月19日盤中更一度升至2417美元，創下歷史高點。台灣的黃金牌價19日來到每錢（3.75公克）新台幣9460元。

