國際金價屢創新高　趙崇孝析三大原因

台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月22日電（記者 方敬為）國際黃金期貨價格近期上揚，隨著中東情勢動盪，19日金價更一度竄升至每盎司2417美元，對於金價攀升現象與未來趨勢，台中市金銀珠寶商業同業公會理事長趙崇孝接受中評社訪問表示，金價短期內漲勢大於跌勢，主因包括全球經濟不穩定、地緣政治風險上升、民眾對美元的不信任等，由於黃金國際流通性與保值性佳，自然成為熱門避險投資標的。



台灣黃金市場方面，趙崇孝表示，頗為熱絡，最近店鋪的金製品，銷售效率很高，他觀察，不分男女老少都對購買黃金有興趣，這也反映出社會現象，因為兩岸關係相對緊張，又有物價通膨等問題，帶動投資黃金風氣，加上以色列與伊朗戰事恐怕擴大，台灣民眾同樣面對地緣政治風險，感受深刻，研判黃金需求會保持在一定水準，即使接下來美國可能升息，金價的波動也不會太多。



趙崇孝，金石山金飾鑽石專賣店、Dear迪雅珠寶負責人，擁有美國寶石學院（Gemological Institute of America，GIA）研究寶石學家（Graduate Gemologist）證照，兼任“中華民國”金銀珠寶“全國”聯會副理事長、台中市金銀珠寶商業同業公會理事長、台灣省寶石協會第十屆理事長、台中市珠寶研究協會專業顧問等職。



伊朗4月13日對以色列發動大規模空襲，美國官員證實，以色列已經對伊朗採取了軍事行動，中東緊張情勢升級，使得投資者資金加速移往黃金，金價大幅飆漲，本月黃金價格已經觸及每盎司2400美元的歷史新高，19日盤中更一度升至2417美元，創下歷史高點。台灣的黃金牌價19日來到每錢（3.75公克）新台幣9460元。

