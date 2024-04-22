趙麟：中美已開始出現“類和解”的狀態

台前駐史瓦帝尼“大使”、台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月22日電（記者 鄭羿菲）台灣清華大學副教授趙麟接受中評社訪問表示，中美開始出現“類和解”狀態，緩解當前緊張關係，但中美對峙局面還是存在，至少在美國大選結束前，都會如此。他舉例說，賴清德當選後，美國總統拜登立刻表達“不支持台獨”，中美關係慢慢地不再走向更糟。



趙麟說，美日菲元首峰會，則是美國戰略圍中的一環，即便中美關係緩和，但戰略不會改變。“安全靠美國、經濟靠中國”是亞洲國家的普遍狀態，即便如此，經濟的影響是較為深遠的，中國也因此在東南亞獲得一定的支持度，甚至超越美國。中日韓元首峰會可能在5月舉行，就是日本、韓國需要在經濟層面與中國保持一定關係，而中國也藉此與美國互相較勁。



中美關係近期有不少事件發生，包括：中共中央總書記習近平2日晚間應約與美國總統拜登通話1小時45分鐘、美日菲在美東時間11日舉行三方元首峰會、美國國務院對“習馬二會”表達“支持雙邊在尊嚴和尊重的基礎上持續對話”、中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀16日進行視訊通話。美國國務院16日也宣布，國務卿布林肯將在近期再度出訪中國。2024中美關係如何演變，成為焦點。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟接受中評社訪問表示，中美已開始出現“類和解”的狀態，但不是兩強和平共存，中美對峙局面還是存在，只是現在開始緩和當前的緊張關係，而這樣的類和解狀態是短期的，至少在美國大選結束前，美國總統拜登都會走這樣的路線，這是拜登為了自己大選的政治利益考量。



趙麟舉例說，賴清德在1月13日宣布當選後，拜登立刻表達“不支持台灣獨立”，很清楚這是說給中國大陸聽的，中美關係慢慢地不再走向更糟，但能夠維持多久，得看國際相關情事，國際間的事情“nothing last forever”。