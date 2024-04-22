藍喊親美友日和陸　汪誕平：和陸為何排第三

國民黨中評委汪誕平認為，國民黨該親美也親中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月22日電（記者 張嘉文）習馬二會日前在北京舉行，讓國民黨路線受到矚目。中國國民黨中評委、台灣一帶一路經貿促進協會理事長汪誕平向中評社表示，“親美友日和陸”是國民黨主席朱立倫不斷強調的路線，但仔細思考，為什麼國民黨的路線，大陸事務這一塊會排在第三？不排第一，起碼也要是第二位，畢竟兩岸關係重要性遠超過台灣跟日本的關係。



汪誕平認為，國民黨確實面臨路線的問題，現在黨主席朱立倫一再強調親美友日和陸的順序該調整，對陸關係的經營不是第一位，也該是第二位，國民黨可以親美也可以親中，不能因為選票考量就害怕被貼標籤，國民黨本就是親中，只是看怎樣定義這個中，更何況自己的黨名還是“中國國民黨”，怕什麼呢？



汪誕平是馬英九任內幕僚，曾任中央廣播電台台長、華視董事長等職，目前他是台灣一帶一路經貿促進協會理事長，也是國民黨中評委。



汪誕平接受中評社訪問，談到國民黨整體對於馬英九此次訪陸行的態度被認為比較保留。他說，馬英九這一趟其實最終引起國民黨的路線問題，就是到底大陸路線是不是該更花比別人更多力氣去經營。



汪誕平提到，不能否認馬英九此行，國民黨中央到各級民代，確實沒有惡言批評他，包括朱立倫也是肯定，但蕭旭岑點出的問題是，國民黨內許多人對於九二共識以及中華民族的議題不敢接球或者去維護，這是蕭不解之處。



這個問題分兩個角度來看，汪誕平說，第一個角度，其實在朱立倫任主席之前，也就是從2016年之後，國民黨內隱然有一批聲音，過去大陸政策固然是國民黨強項，但現在卻未必，主要依據的就是台灣民眾自認為中國人比例很少，主張兩岸統一的比例也很低，大多希望維持現狀，然後支持台獨的比例是節節升高，特別在2020大選看出這樣的趨勢。