趙建民：堅持中華民族文化 可找到和平之路

中國文化大學大陸所特約講座教授趙建民（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月22日電（記者 李子寧）“2024台海觀察論壇”昨日在上海舉行，中國文化大學大陸所特約講座教授趙建民在會議發表論文中表示，馬英九此次參訪行程以及習馬二會，無疑對民進黨政府“去中國化”的乖離行為起到振聾發聵的作用，同時也為其提供了一些思考空間，也就是只要堅持中華民族文化，兩岸其實可以找到一條和平之路，可以立即有效地化解危機。此外，民間民意調查機構也應以包容的方式，設計相關問卷，用多元選擇的模式，讓更多人勇於選擇族群認同取向；大陸方面的相關論述，也要盡量讓台灣人願意公開承認族群歸屬，並以身為中國人為豪。



趙建民指出，種種跡象顯示，賴清德執政下的台海，將比蔡英文時期更加凶險。在此關鍵時刻，馬英九再度帶領年輕學生赴陸訪問，並與中共中央總書記習近平會面，可以說是意義非凡。此外，美國對台海失控的憂慮與日俱增，台灣大選前夕，白宮罕見舉行記者簡報會，資深官員除表達不支持“台獨”的立場外，還強調支持兩岸對話，反對任何一方改變現狀。醒目的是，白宮相關官員還說美方對兩岸終局不持立場，呼應中方的意圖明顯，馬英九適時訪陸舒緩緊張，應為美方樂見。同時，據報“美國在台協會”主席羅森博格在拜登的指示下，要求台當局暫停預定在金門舉行的實彈演習，並防止賴清德就職演說中出現過激言詞，對賴的防範不言而喻。



趙建民指出，對民進黨而言，兩岸關係緊張是最有效的“選舉提款機”。大選期間，不論出現什麼醜聞，民進黨候選人一概推給“中共認知戰”。但賴清德就職前後，“邦交國”生變或台海爆發衝突，恐怕也不是什麼光彩之事，更何況民意要求改善兩岸關係的壓力罩頂，適度調整兩岸政策已是賴蕭團隊不可迴避之責，黨內倡議改變“逢中必反”的基調開始浮現，要求召開跨派系會議，尋求兩岸解套，所以民進黨對此次馬英九訪陸的“雜音”不多。

