仇長根：對當前兩岸關係的風險與管控的思考

“2024台海觀察論壇”日前在上海舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月22日電（記者 李子寧）“2024台海觀察論壇”昨日在上海舉行，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長、海峽兩岸關係研究中心特約研究員仇長根在會議中發表論文中指出，當前兩岸關係有三個風險點較為突出，同時需要從四個方面對當前兩岸關係走勢進行判斷。兩岸關係複雜，國際形勢詭譎，但總體上仍在大陸可控範圍。但要高度警惕美台勾連，防止“台獨”狂奔。



仇長根表示，當前兩岸關係存在三個較為突出的風險點。一是520“雙獨組合”施政兩岸關係不容樂觀。“台獨金孫”賴清德立場頑固且“敢冒險”。“鐵杆台獨”蕭美琴長期與美國打交道，是所謂“議會外交”的主要推手。台媒形容目前已浮出水面的賴“內閣”綠到出汁，是“去中先鋒”“親美反中”團隊。二是“蔡規賴隨”賴更獨兩岸對立無解。賴嘴說走“蔡英文路線”，提出兩岸“對等、尊嚴”對話，純屬策略性包裝“台獨”。最近揚言520後“國家重建”，捍衛“台灣主權”，可斷定兩岸政策恐續走對抗、挑釁大陸老路。三是“美台軍事”合作擴大露骨變本加厲。舊金山峰會以來中美關係有所趨緩，但中美戰略博弈並沒結束，也不可能結束。美國“以台制華”，民進黨“倚美謀獨”，勾連更加密切。今年是美國《與台灣關係法》實施第45年，加之美“2023年國防授權法”（NDAA）的實施，美台軍事交流合作將會進一步強化。但民進黨“倚美謀獨”是不可能完成的任務；美國“以台制華”遏制中國也是不可能達成的目標。



對於應該如何準確判斷當前兩岸的關係走勢，仇長根認為，從當前兩岸關係、美台關係四個方面判斷。



一是賴520前試探大陸企圖“蒙混過關”。日前民進黨大陸事務部主任吳峻誌稱“台獨黨綱己是歷史文件”，台海基會董事長李大維在媒體專訪中以“地區稱呼”兩岸關係，“新潮流系”大將、“退輔會”副主委李文忠建議賴適度調整“逢中必反”。賴本人也再放話將繼續走“蔡英文路線”“維持兩岸和平”。釋放這些風向，拋出兩岸新論，無非想替賴520講話“試水溫”。如往深裡看，賴不放棄“台獨”立場，不接受“九二共識”，520恐怕很難過關。

