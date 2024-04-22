快評：國民黨親美為實和陸為虛　路線偏差

中評社快評/台灣前“考試院副院長”、政治大學國家發展研究所兼任教授高永光受訪時表示，習近平在日前會晤馬英九時提到“中華民族共同體”讓兩岸發展空間變大了，畢竟只要認同中華，都脫離不了要融合的未來，馬習二會意義重大。高永光指出，馬英九訪大陸的時候，國民黨主席朱立倫與副主席夏立言馬上就跑美國，當然會讓外面覺得，好像在美中之間國民黨想取得平衡，或是要回應台灣部分民眾在台灣安全的議題上比較偏向美國的心態，但也可以看出來，馬英九去了北京之後，接下來還有很多藍營政治人物要訪陸，台灣政治氛圍在改變，意識形態扣帽子效果不會像過去一樣。



高永光表示，很不認同國民黨“親美”二字，民進黨一面倒向美國，國民黨也只敢講親美和陸，就怕被扣上帽子，很奇怪。國民黨應與時俱進，進入到中華民族生命共同體，跳脫地緣政治的思考方式，新時代要有新架構出現，藍營最重要的還是心理建設……



中國文化大學政治系兼任教授林忠山也表示，馬英九此行的成功該讓國民黨重新思考路線問題，到底是該等著民進黨執政的腐敗而取代上台，還是要靠真正的價值觀、使命感和強烈的民族觀，讓自己強大？這很重要。



上述高永光、林忠山的看法，是國民黨或藍營裏面有代表的看法，值得國民黨深思。從這些年國民黨的紛擾與挑戰來看，最根本的問題是論述和路線出現很大的偏差。這個問題可能繼續局限國民黨的發展。就拿國民黨“親美和陸”來說，“親美”是真、是實，“和陸”是虛、且弱。正如高永光所說，藍營是有頭無腦，糟糕的是嘴上講和陸，卻沒有具體行動，才老是被人扣帽子；如果國民黨有具體行動，也可以讓大家檢視到底是不是出賣台灣。其實這正是民進黨所需要的，也是民進黨長期以來所形塑的國民黨。國民黨能改變嗎？有何具體作為？

