翻35年舊帳　“監院”24日約詢侯友宜

國民黨新北市長侯友宜。(中評社 資料照) 中評社台北4月22日電／中國國民黨新北市長侯友宜近期收到“監察院”約詢通知，“監委”高湧誠與林鬱容要調查的是35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，並命侯友宜24日到“監院”接受調查。



根據《中時新聞網》報導，對於“監察院”發文約詢，據瞭解，侯友宜認為沒有什麼好隱瞞的，會坦然面對。



“監察院”日前以“威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案”為由，對侯友宜發出調查通知。該案發生於1989年8月，當時被政府列“黑名單”限制入境的海外異議分子，世台會會長李憲榮、副會長蔡銘祿、總幹事羅益世與“台獨”聯盟中央委員蔡正隆闖關回台參加世台年會，與警方發生對峙。



已故“立委”盧修一友人為其編纂的《盧修一和他的時代》一書2018年出版，書中指控時任北市中山分局刑事組長的侯友宜為了逮人，竟強灌催淚瓦斯、噴辣椒水，將眾人逼出車外，隨後強押至桃園機場驅逐出境。



侯友宜2018年被問及此事時回應，黑名單裡的彭明敏都已經選“總統”了，一個時代、一個時代應往前看，如用這樣方式去清算當時奉公執法的同仁，這也算轉型正義的話，有這必要嗎？



根據當年報載，“警政署”外事組表示，系因羅、蔡2人一再拖延期限，並未履行事先約定，在時間內主動離境，是羅、蔡破壞雙方合作的誠意，所以警方才決定以強制方式強行驅逐出境。



近侯人士指出，該專案負責人是已故台北市警察局長廖兆祥，現場指揮官是時任北市刑大技正薛啟芳，侯友宜並非主導者，甚至不是現場指揮官，結果“監委”只約詢侯友宜，其目的可見一斑。