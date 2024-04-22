傳陳時中將新任“政委”　莊翠雲留任“財長”

陳時中。（中評社 資料照) 中評社台北4月22日電／民進黨賴清德520即將就任，新“內閣”人事布局備受關注。準“行政院長”卓榮泰迄今已陸續公布四波人事，根據《自由時報》22日報導，“行政院政務委員”已內定鄧振中留任，前“衛福部長”陳時中將新任“政委”，除此之外，劉鏡清、吳誠文、陳金德，則分別以“國發會”、“國科會”、公共工程會的新任主委身分兼任“政委”。



依《“行政院”組織法》規定，“行政院”設置“政務委員”7至9人，為特任官，負責督導業務及審查相關法案。



鄧振中，1952年生，東吳大學法律系畢業，美國喬治華盛頓大學法學碩士，歷任“經濟部長”、“國安會”副秘書長、駐美副代表、WTO副代表、陸委會副主委等職。鄧振中目前擔任“政委”主責經貿談判、南向政策、“經濟部”（貿易）、“農業部”（CPTPP）、陸委會（兩岸經貿）等事務。



陳時中，是1952年生，台北醫學大學牙醫系畢業，曾任衛生署副署長，2022年卸任“衛福部長”參選台北市長，並未當選，而後即投入“總統”大選與“立委”的輔選工作。



另外《自由時報》也報導，卓榮泰23日將宣布第5波“內閣”人事，包括“財政部長”、主計長等人選將揭曉。據悉，因過去1年多來表現獲得肯定，“財政部長”莊翠雲近日正式獲徵詢留任。莊翠雲續任後，首先將面對的是金融營業稅調整、當沖降稅是否延長、台美租稅協議洽簽、最低稅負制調整及財劃法修法等多項財稅議題。莊翠雲去年1月底接任“財長”，成為史上第3位女性“財長”，也是首位國產背景出身的“財長”。