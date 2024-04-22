中興新村首次軍訓召集　軍車進駐民眾側目

中興會堂旁停放多輛軍卡。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月22日電（記者 方敬為）南投縣後備指揮部20日起展開為期7天的後備軍人教育召集訓練，首次選在南投中興新村舉行，前2天進行前置作業及後備軍士官訓練，今天展開一般士兵教召，中興會堂與青年活動中心進駐多輛軍用載具，引起當地民眾側目，據瞭解，軍方選在中興新村是為了因應城鎮戰訓練需求。



中興新村為台灣省政府所在地，在台官方實施“精省”後，協助安全維護的軍事單位即撤離，現在成為官方管轄的文化景觀保存區，20日起有大批軍用車輛及軍人進駐中興新村進行各項操演，引起居民、遊客好奇，還有民眾緊張，以為有事態發生，看見現場公告才知悉原來是在辦理軍事教育召集。



南投縣後備指揮則表示，本次教召因應訓練需求，選定中興新村辦理，也是新制教召實施以來，首度在中興新村進行教召訓練，時間為軍士官7天、食勤兵6天及一般士兵5天，合計訓練後備軍人約500人。軍方利用閒置的中興會堂做為操課空間，青年活動中心則供後備軍人休息。



據瞭解，過去中部地區後備教召場地主要在台中成功嶺，但因應防務政策改變，以及更貼近城鎮戰的防衛需求，因此採取“戰術位置”編成報到，依兵種不同在營區外規劃6個場地訓練，除了實彈射擊基於安全考量仍維持在營區內進行，其餘都改到營區外，以貼近實戰化的從嚴、從難，促後備軍人適應戰時各種狀況。