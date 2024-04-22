李柏毅析415險限電原因　仍要靠核能

國民黨台北市議員李柏毅（右）。（截自“TVBS戰情室”YouTube直播畫面) 中評社台北4月22日電／在403地震後發生多起停電事故，台電總經理王耀庭也因連日供電問題宣布請辭，“行政院長”陳建仁親自慰留中。對於電力問題，曾任核四工程師的中國國民黨台北市議員李柏毅點出415險些限電的原因，他強調，核能還是處理缺電問題的最後選項。



根據《中時新聞網》報導，政論節目《TVBS戰情室》21日針對能源、缺電相關議題進行討論。台灣民眾黨台北市議員張志豪表示，電力設備會因電壓不穩定、不足而造成損壞，停、跳電的情況若長期反覆發生，當然會消耗配電網，所以追根究柢，台灣的能源政策確實需要被檢討。



同台的民進黨新北市議員張嘉玲反問，要怎麼檢討？要求講出是哪個能源政策錯誤。李柏毅則說，台灣現在一度電發電成本新台幣3元，向民間購入太陽能發電一度電5元，風力發電6.96元。此外，綠電不只貴，更嚴重的是發電不穩定。



李柏毅指出，15日差點限電的原因，除了是發電機組跳電，更因為當時天氣炎熱、沒有風，且已進入傍晚，導致風力和太陽能發電停擺。



李柏毅認為，核能還是處理缺電問題的最後選項。賴清德選前說過，若解決核廢料問題，不會排除核能，準“經濟部長”郭智輝日前也指出，核電廠若需要延役，希望取得全民的認同。