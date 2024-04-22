“監院”翻舊帳約詢侯友宜　羅智強喊廢掉

藍委羅智強受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月22日電（記者 楊騰凱）“監察委員”高湧誠與林鬱容調查35年前世台會總幹事羅益世闖關回台遭驅逐出境案，24日將約詢時任台北市中山分局刑事組長的中國國民黨新北市長侯友宜。對此，國民黨“立委”羅智強今天受訪時表示，那麼多有礙觀瞻的行政官員都不彈劾，竟然還搞大清算，“監察院”已經東廠化，會考慮連署廢“監院”。



“監察院”日前以“威權統治時期國家不法行為被害者權利回復（羅益世）等陳情案”為由，對侯友宜發出調查通知。該案發生於1989年8月，當時被政府列“黑名單”限制入境的海外異議分子包括世台會總幹事羅益世等闖關回台並與警方發生對峙，後來被驅逐出境。



羅智強表示，今天看到這個消息非常遺憾，“監察委員”不敢打行政老虎，也不敢打行政的蒼蠅，連老鼠屎都不敢打，現在竟然要重啟調查35年前的舊案，去追殺侯友宜。他真是佩服這個東廠“監察院”，這麼多政府弊案放著不管，這麼多有礙觀瞻的行政官員都不敢彈劾，現在是怎麼了，搞大清算嗎？今天他主張要廢“監察院”就是這個緣故，“監察院”不僅沒有監督行政機關的功能，甚至還東廠化。



羅智強指出，“監察院”已經墮落到不可思議的境地，不去彈劾疑似受性招待的前“行政院”發言人陳宗彥，結果要追殺侯友宜的勇於任事。接下來他會與國民黨“立法院”黨團好好討論“監察院”的存廢。如果讓“監察院”繼續囂張下去，倒楣的是台灣民主。